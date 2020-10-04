Пожары в Луганской области: гасятся 6 ячеек, 5 из них локализовано

4 октября, 2020, 08:21

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября. В 19: 00 субботы, 3 октября 2020 года, пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидирован

Об этом утром воскресенья, 4 октября, со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям передает Еспресо.TV .

По состоянию на 07:00 4 октября продолжается тушение 6 основных ячеек, из которых 5 ячеек локализован.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. Га.

Авиацией ДСНС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сбросы (504 тонн воды). С начала тушения пожаров 345 сбросы (1 тыс. 150 тонн воды). Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Информация о уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено около 2 тыс. 500 человек и более 210 единиц техники, из них от ДСНС 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8.

"Работы проводятся в круглосуточном режиме. Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - отмечают в ГСЧС.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо