Пожары в Луганской области: гасятся 6 ячеек, 5 из них локализовано
Об этом утром воскресенья, 4 октября, со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям передает Еспресо.TV .
По состоянию на 07:00 4 октября продолжается тушение 6 основных ячеек, из которых 5 ячеек локализован.
По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. Га.
Авиацией ДСНС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сбросы (504 тонн воды). С начала тушения пожаров 345 сбросы (1 тыс. 150 тонн воды). Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).
Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Информация о уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.
Для тушения привлечено около 2 тыс. 500 человек и более 210 единиц техники, из них от ДСНС 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8.
"Работы проводятся в круглосуточном режиме. Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - отмечают в ГСЧС.
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