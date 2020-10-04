Малиновский помог "Аталанте" захватить лидерство в чемпионате Италии
4 октября, 2020, 15:21
Украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Кальяри" в матче чемпионата Италии и выйти на первое место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 65-й минуте.
В то время команда из Бергамо уже выигрывала со счетом 4:2. За "Аталанту" забили Луис Муриель, Алехандро Гомес, Марио Пашалич и Дуван Сапата. За "Кальяри" отличились Годин и Педру Жоау.
Итоговый счет на 81-й минуте установил Сэм Ламмерс.
"Аталанта" победила 5:2, набрала 9 очков и вышла на первое место в чемпионате Италии. "Кальяри" имеет 1 пункт и идет 16-м.
Чемпионат Италии
3-й тур
4 октября
"Аталанта" - "Кальяри" 5:2
Голы: Муриель, 7, Гомес, 29 Пашалич, 37, Сапата, 42, Ламмерс, 81 - Годин, 24 Педру Жоау, 52
- Напомним, 30 верерсня в перенесенном матче 1-го тура Серии А "Аталанта" победила "Лацио" со счетом 4:1.
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