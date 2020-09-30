Малиновский помог "Аталанте" разгромить "Лацио" в чемпионате Италии

30 сентября, 2020, 23:41

В перенесенном матче 1-го тура Серии А "Аталанта" победила "Лацио" со счетом 4:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

На 61-й минуте украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский отдал результативную передачу на Алехандро Гомеса, для которого этот гол стал вторым в сегодняшнем матче. Забитыми мячами также отличились Робин Госенс и Ганс Гатебур.

Римлян сегодня забил лишь Фелипе Кайседо, который реализовал свой момент на 57-й минуте.

Чемпионат Италии по футболу

1-й тур

30 сентября

"Лацио" - "Аталанта" 1: 4

Голы: Кайседо, 57 - Госенс, 10 Гатебур, 31 Гомес, 41, 61