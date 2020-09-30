Малиновский помог "Аталанте" разгромить "Лацио" в чемпионате Италии
30 сентября, 2020, 23:41
В перенесенном матче 1-го тура Серии А "Аталанта" победила "Лацио" со счетом 4:1
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
На 61-й минуте украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский отдал результативную передачу на Алехандро Гомеса, для которого этот гол стал вторым в сегодняшнем матче. Забитыми мячами также отличились Робин Госенс и Ганс Гатебур.
Римлян сегодня забил лишь Фелипе Кайседо, который реализовал свой момент на 57-й минуте.
Чемпионат Италии по футболу
1-й тур
30 сентября
"Лацио" - "Аталанта" 1: 4
Голы: Кайседо, 57 - Госенс, 10 Гатебур, 31 Гомес, 41, 61
- 30 сентября миланский "Интер" победил "Беневенто" со счетом 5:2 .
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