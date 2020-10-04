Байден опережает Трампа в избирательной гонке за месяц до голосования, - опрос

4 октября, 2020, 19:51

Кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает на 10% действующего президента США Дональда Трампа за месяц до выборов

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ipsos и Reuters.

За месяц до выборов Джо Байден опережает Дональда Трампа на 10%. Среди тех, кто будет голосовать на выборах 3 ноября, 51% респондентов поддерживают Байдена, а 41% - Трампа. 4% выберут другого кандидата, а еще 4% не определились с выбором.

Согласно опросу, 65% американцев обеспокоены проблемой пандемии коронавируса. 55% уверены, что Трамп врал о COVID-19, 34% считают, что президент США говорил правду, 11% затруднились ответить на вопрос.

В то же время, 57% американцев заявили, что в целом не одобряют действия Трампа в борьбе с пандемией.

18 сентября сообщалось, что Джо Байден опережает президента США Дональда Трампа на 9%.

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