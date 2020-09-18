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Espreso.tvОбществоВыборы в США: Байдена поддерживают 50% американцев, Трампа - 41%, - опрос

Выборы в США: Байдена поддерживают 50% американцев, Трампа - 41%, - опрос

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 9%

Об этом свидетельствует опрос Reuters / Ipsos, сообщает "Голос Америки" .

Опрос провели в период с 11 по 15 вересня.За результатам 50% избирателей собираются голосовать за Байдена, а 41% - за Трампа. Еще 3% поддержат одного из независимых кандидатов.

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Оно также показало, что большинство американцев определились с выбором. 9 из 10 вероятных избирателей Байдена и 8 из 10 возможных избирателей Трампа заявили, что они "полностью уверены" в выборе.

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