Трампа госпитализировали и лечат ремдесивиром
3 октября, 2020, 10:58
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, заразившись коронавирусом, пока находится на лечении в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида и принимает препарат ремдесивир
Об этом через твиттер пресс-секретаря президента Кейли Мак-Енани сообщил его личный врач Шон Конли, передает Еспресо.TV.
По его словам, главе американского государства не требуется подача дополнительного кислорода.
Сразу после госпитализации Трампу сделали инъекцию коктейля из антител.
Сейчас у президента США "все очень хорошо", отметил Конли.
An update from President @realDonaldTrump 's physician: pic.twitter.com/8xzB8FShkd- Kayleigh McEnany (@PressSec) October 3, 2020
Сам Трамп по прибытии в госпиталь опубликовал в соцсетях сообщение, что дела идут хорошо, и поблагодарил всех, кто поддерживает его в такое нелегкое время.
- О заражением Трампа COVID-19 стало известно в пятницу, 2 октября 2020 года.
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