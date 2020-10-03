Трампа госпитализировали и лечат ремдесивиром

3 октября, 2020, 10:58

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, заразившись коронавирусом, пока находится на лечении в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида и принимает препарат ремдесивир

Об этом через твиттер пресс-секретаря президента Кейли Мак-Енани сообщил его личный врач Шон Конли, передает Еспресо.TV.

По его словам, главе американского государства не требуется подача дополнительного кислорода.

Сразу после госпитализации Трампу сделали инъекцию коктейля из антител.

Сейчас у президента США "все очень хорошо", отметил Конли.

Сам Трамп по прибытии в госпиталь опубликовал в соцсетях сообщение, что дела идут хорошо, и поблагодарил всех, кто поддерживает его в такое нелегкое время.

О заражением Трампа COVID-19 стало известно в пятницу, 2 октября 2020 года.

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