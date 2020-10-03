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Espreso.tvМирВ Гомеле силовики задержали главного редактора популярного портала и ее мужа

В Гомеле силовики задержали главного редактора популярного портала и ее мужа

Сегодня, 3 октября 2020 года, в Гомеле (Беларусь) задержали главного редактора сайта Gomel.today Анну Якштас и ее мужа Дениса, который также работает в редакции

Об инциденте сообщает само издание, передает Еспресо.TV.

Их дом обыскали. По словам матери Дениса, правоохранители забрали из квартиры всю оргтехнику, а Анну и Дениса в отделение.

Связь с ними отсутствует.

Несовершеннолетние дети оставались дома.

Как отмечает белорусская служба Радио Свобода, Gomel.today - самый популярный новостной портал Гомельщины, который постоянно освещает ход антилукашенковской мирной революции на территории области.

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