В Гомеле силовики задержали главного редактора популярного портала и ее мужа
3 октября, 2020, 14:06
Сегодня, 3 октября 2020 года, в Гомеле (Беларусь) задержали главного редактора сайта Gomel.today Анну Якштас и ее мужа Дениса, который также работает в редакции
Об инциденте сообщает само издание, передает Еспресо.TV.
Их дом обыскали. По словам матери Дениса, правоохранители забрали из квартиры всю оргтехнику, а Анну и Дениса в отделение.
Связь с ними отсутствует.
Несовершеннолетние дети оставались дома.
Как отмечает белорусская служба Радио Свобода, Gomel.today - самый популярный новостной портал Гомельщины, который постоянно освещает ход антилукашенковской мирной революции на территории области.
- Напомним, МИД Беларуси аннулировал аккредитацию всех иностранных корреспондентов.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры