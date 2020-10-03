МИД Беларуси аннулировал аккредитацию всех иностранных корреспондентов
3 октября, 2020, 12:13
Режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко решил лишить аккредитации всех без исключения представителей иностранных СМИ, работающих в стране
Соответствующее решение оформлено постановлением Совета министров Республики Беларусь, передает Еспресо.TV .
В пятницу, 2 октября, все действующие до сих пор карточки аккредитации признаны недействительными.
С понедельника, 5 октября, Министерство иностранных дел Беларуси, которое занимается этим вопросом, начнет прием заявок на новую аккредитацию, рассказывает официальный сайт ведомства.
Как отмечается, подобные мероприятия обусловлены необходимостью "обеспечения информационной безопасности".
- Напомним, после фальсификации итогов президентских выборов 9 августа в пользу неизменного в течение последних 26 лет правителя этой страны Александра Лукашенко в Беларуси началась мирная революция.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры