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Espreso.tvМирМИД Беларуси аннулировал аккредитацию всех иностранных корреспондентов

МИД Беларуси аннулировал аккредитацию всех иностранных корреспондентов


фото: euroradio.fm
Режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко решил лишить аккредитации всех без исключения представителей иностранных СМИ, работающих в стране

Соответствующее решение оформлено постановлением Совета министров Республики Беларусь, передает Еспресо.TV .

В пятницу, 2 октября, все действующие до сих пор карточки аккредитации признаны недействительными.

С понедельника, 5 октября, Министерство иностранных дел Беларуси, которое занимается этим вопросом, начнет прием заявок на новую аккредитацию, рассказывает официальный сайт ведомства.

Как отмечается, подобные мероприятия обусловлены необходимостью "обеспечения информационной безопасности".

  • Напомним, после фальсификации итогов президентских выборов 9 августа в пользу неизменного в течение последних 26 лет правителя этой страны Александра Лукашенко в Беларуси началась мирная революция.

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