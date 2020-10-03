МИД Беларуси аннулировал аккредитацию всех иностранных корреспондентов

3 октября, 2020, 12:13

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко решил лишить аккредитации всех без исключения представителей иностранных СМИ, работающих в стране

Соответствующее решение оформлено постановлением Совета министров Республики Беларусь, передает Еспресо.TV .

В пятницу, 2 октября, все действующие до сих пор карточки аккредитации признаны недействительными.

С понедельника, 5 октября, Министерство иностранных дел Беларуси, которое занимается этим вопросом, начнет прием заявок на новую аккредитацию, рассказывает официальный сайт ведомства.

Как отмечается, подобные мероприятия обусловлены необходимостью "обеспечения информационной безопасности".

Напомним, после фальсификации итогов президентских выборов 9 августа в пользу неизменного в течение последних 26 лет правителя этой страны Александра Лукашенко в Беларуси началась мирная революция.

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