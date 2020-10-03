На Луганщине обнаружили тела еще трех погибших в пожарах

3 октября, 2020, 16:33

В Луганской области обнаружили тела еще трех погибших в результате масштабных пожаров

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в facebook.

Сотрудники следственно-оперативных групп в селах Сиротино и Вороново обнаружили останки трех человек, которые ранее считались пропавшими без вести:

Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964, проживала по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а;

Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947, с. Сиротино ул. Пушкина, 27;

Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956, с. Вороново, ул. Солнечная, 26.

Всего по состоянию на 3 октября известно о гибели 10 человек, еще один человек считается пропавшим без вести.

По состоянию на 10:00 субботы, 3 октября 2020 года, на территории Луганской области продолжается тушение пожаров , возникших 30 сентября и 1 октября.

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