3 октября, 2020, 10:26

По состоянию на 10:00 субботы, 3 октября 2020 года, на территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября

Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта, рассказывает со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям Еспресо.TV.

Продолжается тушение 7 основных очагов:

Очаг № 1: пожар, возникший на окраине села Смоляниново, Новоайдарского района; огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка. Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ у с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ. Привлечены 392 человека и 51 единица техники, из них от ГСЧС 126 человека личного состава и 34 единицы техники.

Учитывая угрозу распространения пожара, местные органы власти оповещают население о возможной эвакуации в случае осложнения обстановки.

Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.

Очаг № 2: вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении г. Северодонецк. Возгорание лесного массива на площади 8,5 тыс. га. Привлечено 304 человека и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники. По состоянию на 9:00 часть очага (Вороново - Боброво) локализовано в районе населенных пунктов Боброво, Боровское и Осколоновка на площади 4 тыс. га.

Очаг № 3: вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитоново (Новоайдарский район). Локализован в 20:00 2 октября на площади около 2,6 тыс. га. Привлечены 184 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

Очаг № 4: поблизости от сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га. Для тушения дополнительно привлечен пожарный поезд. Привлечены 322 человека и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

Очаг № 5: между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (ИМР). Привлечено 366 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 39 человек личного состава и 11 единиц техники.

Очаг № 6: вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1,1 тыс. га леса. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (ИМР). Привлечено 294 человека и 47 единиц техники, из них от ГСЧС 101 человек личного состава и 27 единиц техники.

Очаг № 7: у с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности. Привлечено 256 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 55 человек личного состава и 15 единиц техники.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденных огнем всех 7 ячеек составляет более 20 тыс. га.

Авиацией ГСЧС в течение 2 октября на территории Луганской области совершено 123 сброса (396 тонн воды). С начала тушения пожаров - 183 сброса (646 тонн воды).

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Всего к тушению привлечены 2 тыс. 296 человек и 216 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 472 человека, 122 единицы техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ГСЧС. Проведена ротация личного состава Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей. Развернут передвижной пункт управления ГСЧС.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 3 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный до 15 м/с, температура воздуха - до 23 градусов тепла.

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