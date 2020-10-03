Форвард "Динамо" перешел в испанский клуб
3 октября, 2020, 15:15
"Динамо" отдало в аренду испанскому "Тенерифе" нападающего Франа Соля
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Фран Соль нынешний сезон проведет в аренде в команде с Канарских островов, которая выступает во втором испанском дивизионе. Соглашение между клубами действует до конца сезона 2020/2021.
28-летний Фран Соль родился в Мадриде и занимался в футбольных школах "Викальваро", "Райо Вальекано" и "Реала". Выступал за "Реал", "Луго", "Овьедо", "Вильярреал" и нидерландский "Виллем II».
За "Динамо" Соль сыграл 24 матча во всех турнирах и отличился 4 голами.
- 1 октября стало известно, что футбольный клуб "Тенерифе" договорился с "Динамо" об аренде форварда киевлян Франа Соля.
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