"Динамо" договорилось с испанским клубом о переходе воспитанника "Реала"

1 октября, 2020, 11:29

Испанский футбольный клуб "Тенерифе" договорился с "Динамо" об аренде форварда киевлян Франа Соля

Об этом сообщает DeporPress.com.

По информации издания, спортивный директор "Тенерифе" Хуан Карлос Кордеро достиг принципиального соглашения с "Динамо" об аренде Франа Соля.

Кроме клуба второго испанского дивизиона на воспитанника "Реала" претендуют "Эспаньол" и "Жирона".

"Тенерифе" после трех туров идет 13-м в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании.

28-летний Фран Соль выступает за "Динамо" с января 2019 года. В целом он провел за киевлян 22 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

21 сентября стало известно, что "Динамо" готово продать Франа Соля за 3,5 млн евро.

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