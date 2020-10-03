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Espreso.tvМирАнтироссийские санкции ЕС за отравление Навального почти неизбежны, - МИД Германии

Антироссийские санкции ЕС за отравление Навального почти неизбежны, - МИД Германии


фото: Reuters
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал санкции Евросоюза против России за отравление российского оппозиционера Алексея Навального почти неизбежными

Об этом сообщает DW .

По его словам, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит отравление Навального боевым отравляющим веществом "Новичок", Европейский Союз отреагирует на это должным образом.

"Германия передала расследование дела ОЗХО. Если вывод немецкого, шведского и французского лабораторий подтвердятся, то пойдет четкий ответ со стороны ЕС", - сказал Маас.

Он добавил, что Евросоюз примет скоординированное решение о введении санкций против России, которые станут неизбежными, если отравление Навального "Новичком" будет подтверждено ОЗХО.

"Столь вопиющее нарушение международного соглашения о химическом оружии не может остаться без ответа. Мы с Европой здесь придерживаемся одинакового мнения", - сказал Маас.

Вместе с тем он не дал однозначный ответ на вопрос, готова ли Германия отказаться от участия в проекте газопровода "Северный поток - 2".

"Следует тщательно обдумать, какие именно выводы сделать из дела Навального. В сооружении газопровода принимают участие более 100 европейских компаний, половина из них - немецкие. Поэтому многие европейские работники пострадают в случае прекращения строительства", - сказал Маас.

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