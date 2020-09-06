Берлин видит признаки причастности Кремля к отравлению Навального

6 сентября, 2020, 07:44

Министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас заявил о "многих признаках" заинтересованности руководства РФ в отравлении известного оппозиционера Алексея Навального

Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag, передает Еспресо.TV.

Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в том, что за отравлением политика стоит именно российское государство, Маас заявил, что "есть много признаков" этого, поэтому теперь все "зависит от российской стороны".

Кроме того, по словам министра, яд "Новичок", с помощью которого, как считают в Германии, и было совершено покушение на политика, в распоряжении небольшой группы людей, близкой к "русской власти". При этом Маас напомнил, что этот яд уже использовался для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

"Если российская сторона не присоединится к раскрытию преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства", - подчеркнул Маас.

Причем сделать это РФ уже в ближайшие дни, иначе Германии вместе с другими странами Запада "придется обсудить ответ", добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb