Зеленский примет участие в саммите Украина-ЕС в Брюсселе, - ОПУ

2 октября, 2020, 21:09

6 октября в Брюсселе состоится 22-й саммит Украина - ЕС

Об этом сообщает Офис президента.

Это будет первый двусторонний саммит ЕС с партнером, который пройдет в Брюсселе в живом формате с начала пандемии.

Делегацию Украины возглавит Владимир Зеленский, делегацию ЕС - президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Они обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и ЕС, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции, сотрудничество в преодолении последствий COVID-19 и дальнейшую поддержку ЕС реформ в Украине.

Отдельное внимание будет уделено ситуации на оккупированных Россией территориях Донбасса, а также обсуждению усиления координации усилий с целью деоккупации Крыма.

Планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС по поддержке востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений.

Также планируется подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком, предусматривающие финансирование совершенствования энергоэффективности зданий и модернизацию Укрпочты.