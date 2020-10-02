Зеленский примет участие в саммите Украина-ЕС в Брюсселе, - ОПУ
Об этом сообщает Офис президента.
Это будет первый двусторонний саммит ЕС с партнером, который пройдет в Брюсселе в живом формате с начала пандемии.
Делегацию Украины возглавит Владимир Зеленский, делегацию ЕС - президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Они обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и ЕС, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции, сотрудничество в преодолении последствий COVID-19 и дальнейшую поддержку ЕС реформ в Украине.
Отдельное внимание будет уделено ситуации на оккупированных Россией территориях Донбасса, а также обсуждению усиления координации усилий с целью деоккупации Крыма.
Планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС по поддержке востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений.
Также планируется подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком, предусматривающие финансирование совершенствования энергоэффективности зданий и модернизацию Укрпочты.
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