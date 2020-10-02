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Espreso.tvСпортИспанцы назвали состав на игру против сборной Украины

Испанцы назвали состав на игру против сборной Украины


фото: Getty Imagess
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике вызвал 25 футболистов на матч против сборной Украины

Об этом сообщает официальный twitter Испанской ассоциации футбола.

10 октября сборная Испании дома сыграет против швейцарцев в Лиге наций, а 13-го встретится с Украиной на НСК "Олимпийском" в Киеве.

Заявка сборной Испании:

Вратари: Давид Де Хеа, Кэпа Арисабалага, Унай Симон.

Защитники: Хосе Луис Гайя, Серхил Регилон, Пау Торрес, Диего Льоренте, Серхио Рамос, Эрик Гарсия, Хесус Навас, Даниель Карвахаль.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Фабиан Руис, Микель Мерино, Серхио Каналес, Хосе Кампанья, данные Себальйос, Ансуи Фати, Ферран Торрес.

Нападающие: Жерар Морено, Миккель Оярсабаль, Родриго, Адама Траоре, данные Ольмо.

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