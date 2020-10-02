Испанцы назвали состав на игру против сборной Украины
Об этом сообщает официальный twitter Испанской ассоциации футбола.
10 октября сборная Испании дома сыграет против швейцарцев в Лиге наций, а 13-го встретится с Украиной на НСК "Олимпийском" в Киеве.
Заявка сборной Испании:
Вратари: Давид Де Хеа, Кэпа Арисабалага, Унай Симон.
Защитники: Хосе Луис Гайя, Серхил Регилон, Пау Торрес, Диего Льоренте, Серхио Рамос, Эрик Гарсия, Хесус Навас, Даниель Карвахаль.
Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Фабиан Руис, Микель Мерино, Серхио Каналес, Хосе Кампанья, данные Себальйос, Ансуи Фати, Ферран Торрес.
Нападающие: Жерар Морено, Миккель Оярсабаль, Родриго, Адама Траоре, данные Ольмо.
# SomosFederación pic.twitter.com/O3eCOlvhhi- Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 2, 2020
- 1 октября главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал 24 футболистов на матч против сборной Украины.
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