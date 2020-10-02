Испанцы назвали состав на игру против сборной Украины

Об этом сообщает официальный twitter Испанской ассоциации футбола.

10 октября сборная Испании дома сыграет против швейцарцев в Лиге наций, а 13-го встретится с Украиной на НСК "Олимпийском" в Киеве.

Заявка сборной Испании:

Вратари: Давид Де Хеа, Кэпа Арисабалага, Унай Симон.

Защитники: Хосе Луис Гайя, Серхил Регилон, Пау Торрес, Диего Льоренте, Серхио Рамос, Эрик Гарсия, Хесус Навас, Даниель Карвахаль.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Фабиан Руис, Микель Мерино, Серхио Каналес, Хосе Кампанья, данные Себальйос, Ансуи Фати, Ферран Торрес.

Нападающие: Жерар Морено, Миккель Оярсабаль, Родриго, Адама Траоре, данные Ольмо.