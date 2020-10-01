Французы назвали состав на игру против сборной Украины
Об этом сообщает официальный twitter сборной Франции.
7 октября Франция проведет товарищеский матч против Украины. Встреча состоится на столичном стадионе "Стад де Франс". Начало в 22.10.
Заявка сборной Франции:
Вратари: Хуго Льорис, Майк Меньян, Стив Манданда.
Защитники: Лука Динь, Лео Дюбуа, Лукас Эрнандес, Преснель Кимпембе, Клемен Лангле, Бенжамин Павар, даете Упамекано, Рафаэль Варан.
Полузащитники: Эдуардо Камавинга, нгола Канте, Погба, Стефан Н'Зонзи, Адриан Рабйо, Корентин Толиссо.
Нападающие: Хусс Ауар, Виссам Бен-Еддер, Кингсли Коман, Оливье Жиру, Гризманн, Энтони Марсьяль, Килиан Мбаппе.
R (@equipedefrance) October 1, 2020
- 30 сентября стало известно, что Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.
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