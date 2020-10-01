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Espreso.tvСпортФранцузы назвали состав на игру против сборной Украины

Французы назвали состав на игру против сборной Украины


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал 24 футболистов на матч против сборной Украины

Об этом сообщает официальный twitter сборной Франции.

7 октября Франция проведет товарищеский матч против Украины. Встреча состоится на столичном стадионе "Стад де Франс". Начало в 22.10.

Заявка сборной Франции:

Вратари: Хуго Льорис, Майк Меньян, Стив Манданда.

Защитники: Лука Динь, Лео Дюбуа, Лукас Эрнандес, Преснель Кимпембе, Клемен Лангле, Бенжамин Павар, даете Упамекано, Рафаэль Варан.

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, нгола Канте, Погба, Стефан Н'Зонзи, Адриан Рабйо, Корентин Толиссо.

Нападающие: Хусс Ауар, Виссам Бен-Еддер, Кингсли Коман, Оливье Жиру, Гризманн, Энтони Марсьяль, Килиан Мбаппе.

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