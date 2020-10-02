Война в Нагорном Карабахе Армения привела войска в высшую боевую готовность
2 октября, 2020, 15:50
Все подразделения вооруженных сил Армении приведены в самый высокий уровень боевой готовности из-за обострения в Нагорном Карабахе
Об этом сообщает Armen Press .
Министерство обороны Армении заявило, что подразделения на военных базах дополнены и дежурят на оборонительных позициях.
Читайте также: Армения готова начать переговоры о прекращении огня в Карабахе в
Там добавили, что войска имеют высокую боевую подготовку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры