 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВойна в Нагорном Карабахе Армения привела войска в высшую боевую готовность

Война в Нагорном Карабахе Армения привела войска в высшую боевую готовность


фото: reuters
Все подразделения вооруженных сил Армении приведены в самый высокий уровень боевой готовности из-за обострения в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Armen Press .

Министерство обороны Армении заявило, что подразделения на военных базах дополнены и дежурят на оборонительных позициях.

Читайте также: Армения готова начать переговоры о прекращении огня в Карабахе в

Там добавили, что войска имеют высокую боевую подготовку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 октября, 2020 пятница

больше новостей

2 октября, 2020 пятница

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать