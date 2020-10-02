Война в Нагорном Карабахе Армения привела войска в высшую боевую готовность

2 октября, 2020, 15:50

Все подразделения вооруженных сил Армении приведены в самый высокий уровень боевой готовности из-за обострения в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Armen Press .

Министерство обороны Армении заявило, что подразделения на военных базах дополнены и дежурят на оборонительных позициях.

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Там добавили, что войска имеют высокую боевую подготовку.