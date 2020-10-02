Воспитанник "Реала" намекнул, что скоро покинет "Динамо"

2 октября, 2020, 18:37

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль в своем Instagram намекнул на то, что скоро в его жизни что-то произойдет

Футболист распространил фотографию в Instagram-stories.

На фото испанец вместе с ребенком находится в самолете. Соль оставил емоджи soon, что в переводе на украинский означает "скоро".

По информации DeporPress , спортивный директор "Тенерифе" Хуан Карлос Кордеро достиг принципиального соглашения с "Динамо" об аренде Франа Соля.

"Тенерифе" после трех туров идет 13-м в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании.

28-летний Фран Соль выступает за "Динамо" с января 2019 года. В целом он провел за киевлян 22 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

21 сентября стало известно, что "Динамо" готово продать Франа Соля за 3,5 млн евро.

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