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Espreso.tvСпортВоспитанник "Реала" намекнул, что скоро покинет "Динамо"

Воспитанник "Реала" намекнул, что скоро покинет "Динамо"


фото: Getty Images
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль в своем Instagram намекнул на то, что скоро в его жизни что-то произойдет

Футболист распространил фотографию в Instagram-stories.

На фото испанец вместе с ребенком находится в самолете. Соль оставил емоджи soon, что в переводе на украинский означает "скоро".

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По информации DeporPress , спортивный директор "Тенерифе" Хуан Карлос Кордеро достиг принципиального соглашения с "Динамо" об аренде Франа Соля.

"Тенерифе" после трех туров идет 13-м в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании.

28-летний Фран Соль выступает за "Динамо" с января 2019 года. В целом он провел за киевлян 22 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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