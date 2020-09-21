"Динамо" установило ценник на воспитанника "Реала"
21 сентября, 2020, 20:09
Киевское "Динамо" готово продать форварда Франа Соля за 3,5 млн евро
Об этом сообщает Diario de Almeria.
У киевского клуба уже есть предложения от испанских "Альмерии", "Сельты", "Вальядолида", "Эльче". Также в трансфере 28-летнего форварда заинтересованы "Эспаньол" и "Жирона".
Испанский нападающий является воспитанником мадридского "Реала", однако так и не провел ни одного матча за основной состав, играл в резервных и молодежных командах.
Фран Соль выступает за киевское "Динамо" с января 2019 года. В целом он провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.
- 21 мая нападающий киевского "Динамо" Фран Соль вспомнил времена выступлений за мадридский "Реал".
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