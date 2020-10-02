Украина должна присоединиться к антибелорусским санкциям ЕС, - Кулеба

2 октября, 2020, 20:21

Украина в ближайшее время должна присоединиться к санкциям Евросоюза против Беларуси

Об этом в интервью BBC Украина сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там, в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям", - заявил министр иностранных дел.

По его словам, Украина считает, что в этой ситуации важно действовать одним фронтом.

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"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации", - пояснил Кулеба.

Он отметил, что цена такой солидарности Украины гораздо выше, так как расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.