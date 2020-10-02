У Кернеса - отрицательный тест на COVID-19 - бизнесмен Фукс

2 октября, 2020, 20:07

Мэр Харькова Геннадий Кернес сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным

Об этом сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс в Telegram.

"Хорошие новости. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.

Читайте также: Жизни Кернеса ничего не угрожает, он планирует вернуться в Харьков, - вицемер

В случае с коронавируса пациент считается здоровым после двух отрицательных ПЦР-тестов.