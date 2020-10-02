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Espreso.tvОбществоУ Кернеса - отрицательный тест на COVID-19 - бизнесмен Фукс

У Кернеса - отрицательный тест на COVID-19 - бизнесмен Фукс


фото: Слово і Діло
Мэр Харькова Геннадий Кернес сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным

Об этом сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс в Telegram.

"Хорошие новости. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.

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В случае с коронавируса пациент считается здоровым после двух отрицательных ПЦР-тестов.

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