У Кернеса - отрицательный тест на COVID-19 - бизнесмен Фукс
2 октября, 2020, 20:07
Мэр Харькова Геннадий Кернес сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным
Об этом сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс в Telegram.
"Хорошие новости. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.
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В случае с коронавируса пациент считается здоровым после двух отрицательных ПЦР-тестов.
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