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Espreso.tvОбществоЖизни Кернеса ничего не угрожает, он планирует вернуться в Харьков, - вице-мэр

Жизни Кернеса ничего не угрожает, он планирует вернуться в Харьков, - вице-мэр


фото: ukrinform
Харьковский городской глава Геннадий Кернес, который сейчас лечится в Германии, планирует в ближайшее время вернуться в Харьков

Об этом сказал журналистам сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Укринформ .

"Сегодня жизнедеятельности Кернеса ничего не угрожает. Он проходит курс реабилитации в связи с болезнью и в ближайшее время планирует вернуться в Харьков. Все инсинуации по поводу здоровья Геннадия Кернеса - надуманные нашими политическими оппонентами намеренно, чтобы, по их мнению, снизить рейтинг Харьковского городского главы", - отметил Терехов.

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