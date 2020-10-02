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Espreso.tvОбществоУ главы Нафтогаза Коболева подтвердили COVID-19

У главы Нафтогаза Коболева подтвердили COVID-19


фото: rbc.ua
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заболел COVID-19

Об этом он сообщил на странице в Facebook .

"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Поэтому коротко. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что обоняние не потеряю, ни реальное, ни деловое", - отметил Коболев.

Он уточнил, что вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся, положительный результат получил сегодня, 2 октября, поэтому и предупредил всех, с кем контактировал.

  • Экс-глава Одесской ОГА Игорь Палица заболел коронавирусом, в то же время нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич ждет окончательного результата тестов.

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