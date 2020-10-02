Нардеп Палица заболел COVID-19, Шуфрич - под подозрением
Об этом сообщает ТСН .
Слова о своей болезни Игорь Палица подтвердил по видеосвязи в эфире программы "Право на власть":
"Сегодня утром (1 октября, - ред.) пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался."
По его словам, болезнь проходит бессимптомно.
"Были контакты, я решил пройти тестирование. И утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение. Сам себе делаю уколы - то, что прописал врач. Я изолированный полностью (от родных. - Ред. ). Никого нет. Сам себе готовлю есть, сам убираю, мою посуду, делаю уколы - все сам ", - заявил он.
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Об инфицировании наредепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича сообщила Юлия Тимошенко . Позже он сам прокомментировал эту информацию.
"Я завтра получу результат. У меня, к сожалению, во вторник был один положительный тест, потом три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные - посмотрим, чем это закончится", - сказал Шуфрич.
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