2 октября, 2020, 20:49

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко не будет участвовать в украинской делегации в ТКГ

Об этом в эфире Радио Свобода рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, для лучшей коммуникации между парламентом и ТКГ, была создана парламентская группа "Путь домой".

"Я была на этой встрече, после которой господин Тищенко запостил фото с Леонидом Кравчуком. Также на этой встрече было около 30 депутатов, которые в тот день смогли присоединиться. Поэтому рассказывать о каких-то эксклюзивных условиях (для Тищенко, - ред.) точно не стоит. Эта депутатская группа была создана для того, чтобы иметь возможность не через публичные заявления обмениваться с нашими переговорщиками, а сесть и спокойно задать вопросы и получить ответы", - рассказала Кравчук.

Читайте также: Резников не слышал о возможном включении Тищенко в Трехсторонней группы

По словам депутата, Тищенко не будет иметь отношения к обновлению ТКГ.

Относительно того, планируется ли расширять состав через привлечение народных депутатов, Кравчук отметила, что в составе украинской делегации и так работает три нардепа, которые являются главами комитетов, и "добавлять еще каких-то народных депутатов "чтобы было", не считает полезным.