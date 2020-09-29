Резников не слышал о возможном включении Тищенко в Трехстороннюю группу
Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.
Тищенко 28 сентября заявил в Facebook, что "не все так хорошо, как хотелось бы", потому что в группу, которая разрабатывает законодательные изменения относительно ОРДЛО, входят "откровенно слабые представители, работающие на отделение украинцев по обе стороны конфликта". Также Тищенко выложил фото с главой делегации Украины в ТКГ Леонидом Кравчуком.
Резников сказал журналистам, что решение о включении в состав ТКГ принимает только президент, а все остальные могут привлекать кадры только как "представителей, экспертов, советников".
"Насколько мне известно, такое (о включении Тищенко, - ред.) не обсуждалось вообще... Таких консультаций по моей информации не было", - сообщил Резников.
По мнению Резникова, Тищенко - один из тех депутатов, которые "волнуются и интересуются" минским процессом, но об участии его непосредственно в составе ТКГ он не слышал и в этом нет необходимости.
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