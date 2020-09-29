 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРезников не слышал о возможном включении Тищенко в Трехстороннюю группу

Резников не слышал о возможном включении Тищенко в Трехстороннюю группу

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что входит в новую парламентскую группу, которая разрабатывает законодательные изменения относительно ОРДЛО. А первый заместитель главы делегации в ТКГ Алексей Резников утверждает, что вопрос участия Тищенко в ТКГ не обсуждался

Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

Тищенко 28 сентября заявил в Facebook, что "не все так хорошо, как хотелось бы", потому что в группу, которая разрабатывает законодательные изменения относительно ОРДЛО, входят "откровенно слабые представители, работающие на отделение украинцев по обе стороны конфликта". Также Тищенко выложил фото с главой делегации Украины в ТКГ Леонидом Кравчуком.

Резников сказал журналистам, что решение о включении в состав ТКГ принимает только президент, а все остальные могут привлекать кадры только как "представителей, экспертов, советников".

"Насколько мне известно, такое (о включении Тищенко, - ред.) не обсуждалось вообще... Таких консультаций по моей информации не было", - сообщил Резников.

По мнению Резникова, Тищенко - один из тех депутатов, которые "волнуются и интересуются" минским процессом, но об участии его непосредственно в составе ТКГ он не слышал и в этом нет необходимости.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 сентября, 2020 вторник

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

29 сентября, 2020 вторник

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать