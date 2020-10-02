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Espreso.tvМирТрамп идет на карантин из-за болезни своей советницы

Трамп идет на карантин из-за болезни своей советницы


фото: Reuters
Советник президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом

Информацию о заражении своей советницы Трамп подтвердил в эфире Fox News.

"Да, у нее был положительный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - сказал он.

Хикс сопровождала Трампа на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, а также встречи с избирателями в Миннесоту.

Позже в Twitter Трамп написал, что идет на карантин.

"Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина", - написал он.

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