Трамп идет на карантин из-за болезни своей советницы

2 октября, 2020, 07:36

Советник президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом

Информацию о заражении своей советницы Трамп подтвердил в эфире Fox News.

"Да, у нее был положительный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - сказал он.

Хикс сопровождала Трампа на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, а также встречи с избирателями в Миннесоту.

Позже в Twitter Трамп написал, что идет на карантин.

"Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина", - написал он.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020