Трамп идет на карантин из-за болезни своей советницы
Информацию о заражении своей советницы Трамп подтвердил в эфире Fox News.
"Да, у нее был положительный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - сказал он.
Хикс сопровождала Трампа на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, а также встречи с избирателями в Миннесоту.
Позже в Twitter Трамп написал, что идет на карантин.
"Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина", - написал он.
Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
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