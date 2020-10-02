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Espreso.tvОбществоСильное задымление, но ситуация улучшилась, - Шмыгаль о пожаре на Луганщине

Сильное задымление, но ситуация улучшилась, - Шмыгаль о пожаре на Луганщине


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел на Луганщину, где бушуют лесные пожары

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"С самого утра спасатели на Луганщине работают с воздуха. Привлеченные три самолета и два пожарных вертолета. Всего в тушении задействованы более 2,5 тысячи человек и 264 единиц техники. Наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась. Еще вчера эта территория была затянута дымом. Работы осложнял порывистый ветер, сегодня он немного утих ", - прокомментировал Шмыгаль.

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Глава правительства рассказал, что во время визита осмотрел территории, пострадавшие в результате пожаров. Среди них - окрестности Лисичанска, села Боровское и Осколоновка.

"Населенный пункт Сиротино весь в дыму. В селе Муратово, в Новоайдарском районе, где вчера бушевали сильные пожары, есть многочисленные разрушенные дома. Во время облета видели и единичные очаги пожаров. В оперативном режиме передавали координаты пожарным", - добавил он.

 

В то же время, премьер поделился видео последствий пожара:

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