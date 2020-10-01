Пожары в Луганской области: в Станице Луганской сгорели помещения КПВВ. ФОТОФАКТ

1 октября, 2020, 15:23

1 октября от пожара загорелись помещения КПВВ "Станица Луганская"

Фотографии с места происшествия обнародовал региональный координатор проекту "Диалог безопасности" Евгений Васильев в Facebook.

"Ну и конечно всем интересно, как выглядит единственный работающий КПВВ в Луганской области на линии фронта. Наши люди со Станицы делятся с нами информацией", - прокомментировал Васильев.

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Напомним, ранее сообщалось о временном прекращении работы контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" из-за распространения пожаров вблизи автодороги, ведущей в КПВВ.

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