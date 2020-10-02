Суркис анонсировал трансфер футболиста из АПЛ
Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Боссы киевского клуба уже отправили документы для трансфера в офис "Брайтона".
"Молодой опорник "Брайтона" Тудор Белуце - креатура Луческу. Да, это была его идея. Сейчас нельзя говорить о том, что вопрос закрыт, но мы уже отправили в клуб все документы и ждем реакции. Рассчитываем взять игрока в аренду до конца сезона и будем вносить в контракт право выкупа, чтобы не упустить футболиста, если он хорошо себя проявит", - рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис.
Однако "Динамо" работает также и над другими вариантами усиления состава.
"Можно ли селекционный этап считать завершенным? Нет. Мистер и в данную секунду просматривает определенных кандидатов на некоторые позиции. Если он увидит у кого-то потенциал усиления игры, мы будем работать дальше - в том числе и в рамках нынешнего трансферного окна, которое закроется через 5 дней", - завершил Суркис.
21-летний Тудор Белуце выступает на позиции опорного полузащитника, но также может сыграть в центре защиты. В его активе всего 1 матч за основной состав "Брайтона".
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