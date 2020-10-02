 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСуркис анонсировал трансфер футболиста из АПЛ

Суркис анонсировал трансфер футболиста из АПЛ


фото: Getty Images
Полузащитник английского "Брайтона" Тудор Белуце близок к трансферу в киевское "Динамо"

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Боссы киевского клуба уже отправили документы для трансфера в офис "Брайтона".

"Молодой опорник "Брайтона" Тудор Белуце - креатура Луческу. Да, это была его идея. Сейчас нельзя говорить о том, что вопрос закрыт, но мы уже отправили в клуб все документы и ждем реакции. Рассчитываем взять игрока в аренду до конца сезона и будем вносить в контракт право выкупа, чтобы не упустить футболиста, если он хорошо себя проявит", - рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

Однако "Динамо" работает также и над другими вариантами усиления состава.

"Можно ли селекционный этап считать завершенным? Нет. Мистер и в данную секунду просматривает определенных кандидатов на некоторые позиции. Если он увидит у кого-то потенциал усиления игры, мы будем работать дальше - в том числе и в рамках нынешнего трансферного окна, которое закроется через 5 дней", - завершил Суркис.

21-летний Тудор Белуце выступает на позиции опорного полузащитника, но также может сыграть в центре защиты. В его активе всего 1 матч за основной состав "Брайтона".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 октября, 2020 пятница

больше новостей

2 октября, 2020 пятница

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать