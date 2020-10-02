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Espreso.tvОбществоСША ввели санкции против восьми белорусских чиновников

США ввели санкции против восьми белорусских чиновников


фото: informator.press
Министерство финансов США объявило о введении санкций против восьми белорусов

Список лиц обнародован на сайте министерства, сообщает Укринформ.

Среди лиц:

  • Хазалбек Атабекав, командир спецподразделения внутренних войск в Минске;
  • Дмитрий Балаба, начальник спецподразделений ОМОН;
  • Аляксандр Барсуков, начальник милиции Минска;
  • Алена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси;
  • Вадим Ипатав, заместитель председателя ЦИК Беларуси;
  • Юрий Караев, глава МВД Республики Беларусь;
  • Иван Кубраков, руководитель Минского отделения МВД;
  • Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси.

Читайте также: Санкции ЕС против Беларуси вступили в силу

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