США ввели санкции против восьми белорусских чиновников
2 октября, 2020, 19:50
Министерство финансов США объявило о введении санкций против восьми белорусов
Список лиц обнародован на сайте министерства, сообщает Укринформ.
Среди лиц:
- Хазалбек Атабекав, командир спецподразделения внутренних войск в Минске;
- Дмитрий Балаба, начальник спецподразделений ОМОН;
- Аляксандр Барсуков, начальник милиции Минска;
- Алена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси;
- Вадим Ипатав, заместитель председателя ЦИК Беларуси;
- Юрий Караев, глава МВД Республики Беларусь;
- Иван Кубраков, руководитель Минского отделения МВД;
- Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси.
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