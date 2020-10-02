США ввели санкции против восьми белорусских чиновников

2 октября, 2020, 19:50

Министерство финансов США объявило о введении санкций против восьми белорусов

Список лиц обнародован на сайте министерства, сообщает Укринформ.

Среди лиц:

Хазалбек Атабекав, командир спецподразделения внутренних войск в Минске;

Дмитрий Балаба, начальник спецподразделений ОМОН;

Аляксандр Барсуков, начальник милиции Минска;

Алена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси;

Вадим Ипатав, заместитель председателя ЦИК Беларуси;

Юрий Караев, глава МВД Республики Беларусь;

Иван Кубраков, руководитель Минского отделения МВД;

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси.

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