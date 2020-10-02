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Espreso.tvСпорт"Заря" узнала соперников в групповом раунде Лиги Европы

"Заря" узнала соперников в групповом раунде Лиги Европы


фото: zarya-lugansk.com
Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV .

УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки "Заря" попала в группу G, где сыграет против португальской "Браги", английского "Лестера" и греческого АЕКа.Первый тур ЛЕ будет сыгран 22 октября.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы:

Группа G

  1. "Брага" (Португалия).
  2. "Лестер" (Англия).
  3. АЕК (Греция)
  4. "Заря" (Украина).

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