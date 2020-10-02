"Заря" узнала соперников в групповом раунде Лиги Европы
2 октября, 2020, 14:38
Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2020/21
Об этом сообщает Еспресо.TV .
УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки "Заря" попала в группу G, где сыграет против португальской "Браги", английского "Лестера" и греческого АЕКа.Первый тур ЛЕ будет сыгран 22 октября.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы:
Группа G
- "Брага" (Португалия).
- "Лестер" (Англия).
- АЕК (Греция)
- "Заря" (Украина).
- 1 октября в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.
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