"Заря" узнала соперников в групповом раунде Лиги Европы

2 октября, 2020, 14:38

Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV .

УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки "Заря" попала в группу G, где сыграет против португальской "Браги", английского "Лестера" и греческого АЕКа.Первый тур ЛЕ будет сыгран 22 октября.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы:

Группа G

"Брага" (Португалия). "Лестер" (Англия). АЕК (Греция) "Заря" (Украина).

1 октября в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.

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