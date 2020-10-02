"Военной помощи не будет": Аваков ответил на заявление нардепки-"слуги" Марченко о поставках оружия Азербайджану
Об этом глава МВД Арсен Аваков написал в Twitter.
"А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - добавил он.
Украина Не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.- Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2020
А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующий депутататов надо бы поискать всей страной ..
Отметим, 1 октября заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Людмила Марченко заявила, что Украина готова оказать военную помощь Азербайджану. Об этом нардеп заявила в эфире "Украина24".
"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, речь идет и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная - всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - отметила Марченко.
На вопрос, готова ли Украина предоставить именно военную поддержку, Марченко ответила: "Я уверена, если вопрос встанет так остро, то Украина не пройдет мимо".
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