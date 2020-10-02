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Espreso.tvСпортПромоутер Усика заразился коронавирусом

Промоутер Усика заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Boxing Scene.

"Очень расстроился, когда узнал, что у меня положительный результат на COVID-19. Я был вынужден мгновенно покинуть место проведения ивента. К счастью, все остальные тесты были отрицательными. В ближайшее время буду находиться дома в самоизоляции", - рассказал Хирн.

41-летний британец является промоутером украинского супертяжеловеса Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

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