Промоутер Усика заразился коронавирусом

2 октября, 2020, 21:10

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Boxing Scene.

"Очень расстроился, когда узнал, что у меня положительный результат на COVID-19. Я был вынужден мгновенно покинуть место проведения ивента. К счастью, все остальные тесты были отрицательными. В ближайшее время буду находиться дома в самоизоляции", - рассказал Хирн.

41-летний британец является промоутером украинского супертяжеловеса Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

17 сентября Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик планирует провести бой против Джошуа в 2021 году.