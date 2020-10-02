Промоутер Усика заразился коронавирусом
2 октября, 2020, 21:10
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает Boxing Scene.
"Очень расстроился, когда узнал, что у меня положительный результат на COVID-19. Я был вынужден мгновенно покинуть место проведения ивента. К счастью, все остальные тесты были отрицательными. В ближайшее время буду находиться дома в самоизоляции", - рассказал Хирн.
41-летний британец является промоутером украинского супертяжеловеса Александра Усика и британца Энтони Джошуа.
- 17 сентября Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик планирует провести бой против Джошуа в 2021 году.
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