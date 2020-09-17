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Espreso.tvСпортПромоутер рассказал, когда ждать боя Усика против Джошуа

Промоутер рассказал, когда ждать боя Усика против Джошуа


фото: Getty Images
Промоутер Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик планирует провести бой против британца Энтони Джошуа в 2021 году

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Хирна, Усик не собирается отказываться от статуса обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), который дает ему право встретиться с победителем поединка между Джошуа и болгарином Пулевым.

"Конечно, Усик не отступит. Он хочет поединка против победителя боя Джошуа - Пулев за титул чемпиона мира по версии WBO. Может быть, мистер Чисора вставит ему палки в колеса, как это сделал Александр Поветкин с Диллианом Уайтом. Все может случиться. Усик считает , что он может выйти, получить хорошую победу в супертяжелом весе, а затем перейти к бою за титул чемпиона мира в 2021 году", - сказал Хирн.

Джошуа владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) WBO и IBF (Международной боксерской федерации).

До конца 2020 года Джошуа должен встретиться с Пулев, а Александр Усик провести бой против другого британца - Дерека Чисоры.

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