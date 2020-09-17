Промоутер рассказал, когда ждать боя Усика против Джошуа
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам Хирна, Усик не собирается отказываться от статуса обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), который дает ему право встретиться с победителем поединка между Джошуа и болгарином Пулевым.
"Конечно, Усик не отступит. Он хочет поединка против победителя боя Джошуа - Пулев за титул чемпиона мира по версии WBO. Может быть, мистер Чисора вставит ему палки в колеса, как это сделал Александр Поветкин с Диллианом Уайтом. Все может случиться. Усик считает , что он может выйти, получить хорошую победу в супертяжелом весе, а затем перейти к бою за титул чемпиона мира в 2021 году", - сказал Хирн.
Джошуа владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) WBO и IBF (Международной боксерской федерации).
До конца 2020 года Джошуа должен встретиться с Пулев, а Александр Усик провести бой против другого британца - Дерека Чисоры.
- Напомним, 17 июля Эдди Хирн заявил, что Александр Усик близок к подписанию контракта на бой с британцем Дереком Чисорой.
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