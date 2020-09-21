Обмен пленными: сейчас в списке 134 человека, - Сущенко

21 сентября, 2020, 21:07

В обменные списки с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" недавно добавили двух человек

Об этом сообщил украинский журналист и экс-заключенный Кремля Роман Сущенко в эфире Радио НВ.

По словам журналиста, один из них - бывший футболист, которого арестовали по надуманным обвинениям. Второй человек - гражданин России Алексей Житнюк Он работал в полиции Москвы, предложил свои услуги украинским спецслужбам и сотрудничал с ними.

Бывший пленник добавил, что сейчас в списках на обмен 134 человека.