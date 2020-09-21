Обмен пленными: сейчас в списке 134 человека, - Сущенко
21 сентября, 2020, 21:07
В обменные списки с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" недавно добавили двух человек
Об этом сообщил украинский журналист и экс-заключенный Кремля Роман Сущенко в эфире Радио НВ.
По словам журналиста, один из них - бывший футболист, которого арестовали по надуманным обвинениям. Второй человек - гражданин России Алексей Житнюк Он работал в полиции Москвы, предложил свои услуги украинским спецслужбам и сотрудничал с ними.
Бывший пленник добавил, что сейчас в списках на обмен 134 человека.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергал все обвинения.
- 4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил приговор о 12 годах лишения свободы для Сущенко.
- Напомним, что Сущенко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
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