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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: сейчас в списке 134 человека, - Сущенко

Обмен пленными: сейчас в списке 134 человека, - Сущенко

В обменные списки с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" недавно добавили двух человек

Об этом сообщил украинский журналист и экс-заключенный Кремля Роман Сущенко в эфире Радио НВ.

По словам журналиста, один из них - бывший футболист, которого арестовали по надуманным обвинениям. Второй человек - гражданин России Алексей Житнюк Он работал в полиции Москвы, предложил свои услуги украинским спецслужбам и сотрудничал с ними.

Бывший пленник добавил, что сейчас в списках на обмен 134 человека.

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