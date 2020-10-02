Немцы назвали состав на игру против сборной Украины
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Бундестим ждут матчи Лиги наций против Украины (10 октября) и Швейцарии (13 октября), а также товарищеская встреча с Турцией.
Заявка сборной Германии:
Вратари: Лено, Нойер, Трапп.
Защитники: Матиас Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Беньямин Хенрикс, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Да.
Полузащитники: Надим Амири, Махмуд Дауд, Юлиан Брандт, Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецкий, Йозуа Киммо, Кай Хаверц, Йонас Хоффман, Флориан Нойхаус, Тони Кроос, Суат Сердар.
Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.
Матч Германия-Украина состоится в Кельне. Начало встречи в 21:45.
- 1 октября главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал 24 футболистов на матч против сборной Украины.
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