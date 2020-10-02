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Espreso.tvСпортНемцы назвали состав на игру против сборной Украины

Немцы назвали состав на игру против сборной Украины


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев вызвал 29 футболистов на матч против сборной Украины

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Бундестим ждут матчи Лиги наций против Украины (10 октября) и Швейцарии (13 октября), а также товарищеская встреча с Турцией.

Заявка сборной Германии:

Вратари: Лено, Нойер, Трапп.

Защитники: Матиас Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Беньямин Хенрикс, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Да.

Полузащитники: Надим Амири, Махмуд Дауд, Юлиан Брандт, Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецкий, Йозуа Киммо, Кай Хаверц, Йонас Хоффман, Флориан Нойхаус, Тони Кроос, Суат Сердар.

Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.

Матч Германия-Украина состоится в Кельне. Начало встречи в 21:45.

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