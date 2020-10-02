Немцы назвали состав на игру против сборной Украины

2 октября, 2020, 17:51

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев вызвал 29 футболистов на матч против сборной Украины

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Бундестим ждут матчи Лиги наций против Украины (10 октября) и Швейцарии (13 октября), а также товарищеская встреча с Турцией.

Заявка сборной Германии:

Вратари: Лено, Нойер, Трапп.

Защитники: Матиас Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Беньямин Хенрикс, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Да.

Полузащитники: Надим Амири, Махмуд Дауд, Юлиан Брандт, Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецкий, Йозуа Киммо, Кай Хаверц, Йонас Хоффман, Флориан Нойхаус, Тони Кроос, Суат Сердар.

Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.

Матч Германия-Украина состоится в Кельне. Начало встречи в 21:45.

1 октября главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал 24 футболистов на матч против сборной Украины.