Напоминает времена Януковича и Беларусь, - Княжицкий об отказе ТВК в Кременчуге регистрировать список "ЕС"

2 октября, 2020, 10:20

В Полтаве начали рассмотрение иска об отказе в регистрации списка "ЕС" на выборах в горсовет Кременчуга. Если говорить об аргументах теризбиркома, то Избирательный кодекс не предусматривает никаких таких оснований для отказа в регистрации

Об этом заявил народный депутат от фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV .

В Полтаве, в окружном административном суде 2 октября в 10.00 начали рассмотрение иска об отказе в регистрации списка "ЕС" на выборах в городской совет Кременчуга.

"То, что произошло в Кременчуге, когда территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать список партии" ЕС ", мне напомнило времена Януковича. Времена, когда людям запрещали свободно избирать и быть избранными. Мне это напоминает то, что происходит в Беларуси. Мы постепенно превращаемся в Беларусь. Избирательный кодекс не предусматривает никаких оснований для отказа в регистрации на таких мотивах, на которые ссылалась избирательная комиссия в Кременчуге. Это чистый волюнтаризм. Но это ли это государственная политика по ограничению демократии или наглость местной мафиозной власти, как влияет на теризбирком, увидим сегодня в суде ", - сказал Княжицкий.

Нардеп объяснил, что в Кременчуге, так же как и в других украинских городах власть находится под влиянием мафиозных кланив.Одна человек в такой ситуации может расписывать схемы избирательных "договорняков". "ЕС" не пошла на такие "договорняки" и поэтому, по мнению Княжицкого, местные политические кланы делают все возможное, чтобы не зарегистрировать список "Европейской солидарности".

"Будем бороться и верю, что победим. Ожидаем справедливое, законное решение ", - резюмировал нардеп.

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