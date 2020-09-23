"Европейская Солидарность" вышла на вторую позицию в Кременчуге, - опрос

23 сентября, 2020, 17:57

На выборах в Кременчугский городской совет состоялось изменение в тройке лидеров

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 23,5% избирателей, за "Европейскую солидарность" - 15,7% и за "Оппозиционная платформу За жизнь" - 14,5%. Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу Эспрессо.

По сравнению с июньским данным, рейтинги лидеров избирательной гонки получили следующих изменений: рейтинг партии "Слуга народа" снизился на 5,8%, с 29,3% в июне до 23,5% в сентябре, рейтинг "Европейской солидарности" вырос на 2 0%, с 13,7% в июне до 15,7% в сентябре, а "Оппозиционная платформа За жизнь" потеряла 0,6%, с 15,1% в июне до 14,5% в сентябре.

Далее в рейтинге идут партии "За будущее", которую готовы поддержать 10% респондентов и партия "Родной город" с 7,7% поддержки.

Пока не преодолевают 5% барьер партия "Батькивщина" - 4,3%, партия "Доверие" - 3,5%, партия "Шария" - 2,6%, партия "Сила и честь" - 1,5%, радикальная партия Олега Ляшко - 1,3%, партия "Наши" - 1,2% и партия "Развитие и Благосостояние" - 1,1%

В начале сентября партия "Европейская солидарность" заявила об обновлении партийных ячеек на Полтавщине и приглашении в партийные списки патриотов и общественных активистов. А избирательный штаб в Кременчуге возглавил Александр Щербина - полковник, ветеран русско-украинской войны.

Опрос проводился в г. Кременчуг с 11 по 19 сентября 2020 года. Всего было опрошено 1000 респондентов. Результаты представляют взрослое население Кременчуга по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования: +/- 3,2% (с вероятностью 0,95).