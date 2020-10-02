Лига Европы: состоялась жеребьевка группового раунда
2 октября, 2020, 14:41
Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2020/21
Об этом сообщает Еспресо.TV.
УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки "Заря" попала в группу G, где сыграет против португальской "Браги", английского "Лестера" и греческого АЕКа.
Первый тур ЛЕ будет сыгран 22 октября.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы:
Группа A
- "Рома" (Италия).
- "Янг Бойз" (Швейцария).
- "Клуж" (Румыния).
- ЦСКА (София, Болгария).
Группа B
- "Арсенал" (Лондон).
- "Рапид" (Австрия).
- "Мольде" (Норвегия).
- "Дандолк" (Ирландия).
Группа C
- "Байер" (Германия).
- "Славия" (Чехия).
- "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль).
- "Ницца" (Франция).
Группа D
- "Бенфика" (Португалия).
- "Стандард Льеж" (Бельгия).
- "Рейнджерс" (Шотландия).
- "Лех" (Польша).
Группа E
- ПСВ (Нидерланды).
- ПАОК (Греция).
- "Гранада" (Испания).
- "Омония" (Кипр).
Группа F
- "Наполи" (Италия).
- "Реал Сосьедад" (Испания).
- АЗ (Нидерланды).
- "Риека" (Хорватия).
Группа G
- "Брага" (Португалия).
- "Лестер" (Англия).
- АЕК (Греция)
- "Заря" (Украина).
Группа H
- "Селтик" (Шотландия).
- "Спарта" (Чехия).
- "Милан" (Италия).
- "Лилль" (Франция)
Группа I
- "Вилляреал" (Испания).
- "Карабах" (Азербайджан).
- "Маккаби Тель-Авив" (Израиль).
- "Сиваспор" (Турция).
Группа J
- "Тоттенхэм" (Англия).
- "Лудогорец" (Болгария).
- ЛАСК (Австрия).
- "Роял Антверпен" (Бельгия).
Группа K
- ЦСКА (Россия).
- "Динамо" (Загреб, Хорватия).
- "Фейеноорд" (Нидерланды).
- "Вольфсберг" (Австрия).
группа L
- "Гент" (Бельгия).
- "Црвена Звезда" (Сербия).
- "Гоффенхайм" (Германия).
- "Слован" (Чехия).
- 1 октября в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.
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