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Espreso.tvСпортЛига Европы: состоялась жеребьевка группового раунда

Лига Европы: состоялась жеребьевка группового раунда


фото: Getty Images
Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV.

УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки "Заря" попала в группу G, где сыграет против португальской "Браги", английского "Лестера" и греческого АЕКа.

Первый тур ЛЕ будет сыгран 22 октября.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы:

Группа A

  1. "Рома" (Италия).
  2. "Янг Бойз" (Швейцария).
  3. "Клуж" (Румыния).
  4. ЦСКА (София, Болгария).

Группа B

  1. "Арсенал" (Лондон).
  2. "Рапид" (Австрия).
  3. "Мольде" (Норвегия).
  4. "Дандолк" (Ирландия).

Группа C

  1. "Байер" (Германия).
  2. "Славия" (Чехия).
  3. "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль).
  4. "Ницца" (Франция).

Группа D

  1. "Бенфика" (Португалия).
  2. "Стандард Льеж" (Бельгия).
  3. "Рейнджерс" (Шотландия).
  4. "Лех" (Польша).

Группа E

  1. ПСВ (Нидерланды).
  2. ПАОК (Греция).
  3. "Гранада" (Испания).
  4. "Омония" (Кипр).

Группа F

  1. "Наполи" (Италия).
  2. "Реал Сосьедад" (Испания).
  3. АЗ (Нидерланды).
  4. "Риека" (Хорватия).

Группа G

  1. "Брага" (Португалия).
  2. "Лестер" (Англия).
  3. АЕК (Греция)
  4. "Заря" (Украина).

Группа H

  1. "Селтик" (Шотландия).
  2. "Спарта" (Чехия).
  3. "Милан" (Италия).
  4. "Лилль" (Франция)

Группа I

  1. "Вилляреал" (Испания).
  2. "Карабах" (Азербайджан).
  3. "Маккаби Тель-Авив" (Израиль).
  4. "Сиваспор" (Турция).

Группа J

  1. "Тоттенхэм" (Англия).
  2. "Лудогорец" (Болгария).
  3. ЛАСК (Австрия).
  4. "Роял Антверпен" (Бельгия).

Группа K

  1. ЦСКА (Россия).
  2. "Динамо" (Загреб, Хорватия).
  3. "Фейеноорд" (Нидерланды).
  4. "Вольфсберг" (Австрия).

группа L

  1. "Гент" (Бельгия).
  2. "Црвена Звезда" (Сербия).
  3. "Гоффенхайм" (Германия).
  4. "Слован" (Чехия).

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