Лига Европы: состоялась жеребьевка группового раунда

2 октября, 2020, 14:41

Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV.

УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки "Заря" попала в группу G, где сыграет против португальской "Браги", английского "Лестера" и греческого АЕКа.

Первый тур ЛЕ будет сыгран 22 октября.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы:

Группа A

"Рома" (Италия). "Янг Бойз" (Швейцария). "Клуж" (Румыния). ЦСКА (София, Болгария).

Группа B

"Арсенал" (Лондон). "Рапид" (Австрия). "Мольде" (Норвегия). "Дандолк" (Ирландия).

Группа C

"Байер" (Германия). "Славия" (Чехия). "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль). "Ницца" (Франция).

Группа D

"Бенфика" (Португалия). "Стандард Льеж" (Бельгия). "Рейнджерс" (Шотландия). "Лех" (Польша).

Группа E

ПСВ (Нидерланды). ПАОК (Греция). "Гранада" (Испания). "Омония" (Кипр).

Группа F

"Наполи" (Италия). "Реал Сосьедад" (Испания). АЗ (Нидерланды). "Риека" (Хорватия).

Группа G

"Брага" (Португалия). "Лестер" (Англия). АЕК (Греция) "Заря" (Украина).

Группа H

"Селтик" (Шотландия). "Спарта" (Чехия). "Милан" (Италия). "Лилль" (Франция)

Группа I

"Вилляреал" (Испания). "Карабах" (Азербайджан). "Маккаби Тель-Авив" (Израиль). "Сиваспор" (Турция).

Группа J

"Тоттенхэм" (Англия). "Лудогорец" (Болгария). ЛАСК (Австрия). "Роял Антверпен" (Бельгия).

Группа K

ЦСКА (Россия). "Динамо" (Загреб, Хорватия). "Фейеноорд" (Нидерланды). "Вольфсберг" (Австрия).

группа L

"Гент" (Бельгия). "Црвена Звезда" (Сербия). "Гоффенхайм" (Германия). "Слован" (Чехия).

1 октября в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.

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