Дубинский - автор фейка о "проститутках Майдана", - BIHUS.info

2 октября, 2020, 10:02

Денис Бигус заявил, что нардеп от "СН" Александр Дубинский в 2014 году участвовал в кампании по дискредитации Майдана, которая оплачивалась экс-министром доходов и сборов Александром Клименко и управлялась холдингом "Вести"

Об этом говорится в материале BIHUS.info на YouTube .

Журналисты показали переписки ексжурналиста Александра Дубинского якобы с представителями медийных структур Януковича, в котором он представляет свои сценарии по дискредитации Революции Достоинства.

В одном из писем он предлагает вместе с подставными проститутками задержать нескольких "реальных дядек с Буска", которым, мол, "захотелось любви" на Майдане ..

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Также в расследовании приводятся цены, которые Дубинский якобы выставил владелице "Вести.ua", гражданской жене экс-министра доходов и сборов Александра Клименко Ольге Семченко, которая, по заявлению журналистов, руководила процессом по дискредитации Революции Достоинства и ее участников. В материале говорится, что Семченко занималась тем, чтобы "материал" Дубинского о "проституток на Майдане" попал на телеканал "1 + 1" и в иностранные СМИ.

Статья "Проститутки с Окружной перебрались на Майдан" вышла в "Известиях" 27 декабря 2013 года. Ее автором стал Вячеслав Еремей, которого 19 февраля убили в центре Киева.

Сам Дубинский уже начал оправдываться. Накануне вечером у себя в Telegram-канале он опубликовал эмоциональное сообщение по этому поводу, заявив о якобы "информационной атаке на него".

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