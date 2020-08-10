Один smm-щик или реферат на двоих: Дубинский и Рабинович опубликовали одинаковые сообщения в Facebook
Фото одинаковых сообщений обнародовал "Центр противодействия коррупции".
Народные депутаты Александр Дубинский и Вадим Рабинович обнародовали в Facebook одинаковые сообщения.
Сообщение нардепов касалось ситуации в Беларуси, сложившейся после выборов президента.
"Тут одно из двух: либо у Дубинского и Рабиновича один smm-щик на двоих, либо обоим спустили одну методичку", - говорится в сообщении.
Впоследствии, Дубинский написал в Facebook, что Рабинович украл его пост без ссылки на авторство.
"Вадим Рабинович украл мой утренний пост о Беларуси без ссылки на авторство. Прошу его указать и в дальнейшем придерживаться авторских прав", - написал Дубинский.
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