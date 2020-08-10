Один smm-щик или реферат на двоих: Дубинский и Рабинович опубликовали одинаковые сообщения в Facebook

10 августа, 2020, 13:59

Нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и нардеп партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович опубликовали идентичные сообщения в соцсети Facebook о протестах в Беларуси после президентских выборов

Фото одинаковых сообщений обнародовал "Центр противодействия коррупции".

Народные депутаты Александр Дубинский и Вадим Рабинович обнародовали в Facebook одинаковые сообщения.

Сообщение нардепов касалось ситуации в Беларуси, сложившейся после выборов президента.

"Тут одно из двух: либо у Дубинского и Рабиновича один smm-щик на двоих, либо обоим спустили одну методичку", - говорится в сообщении.

Впоследствии, Дубинский написал в Facebook, что Рабинович украл его пост без ссылки на авторство.

"Вадим Рабинович украл мой утренний пост о Беларуси без ссылки на авторство. Прошу его указать и в дальнейшем придерживаться авторских прав", - написал Дубинский.

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