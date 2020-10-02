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Espreso.tvСпортЧемпион мира продлил контракт с "Динамо"

Чемпион мира продлил контракт с "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов подписал новый контракт со столичным клубом

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет. Финансовые условия не сообщается.

21-летний Денис Попов является воспитанником академии "Динамо". За основной состав киевлян дебютировал в апреле 2019-го года. В общем провел за столичный клуб 23 матча и отметился 2 забитыми мячами.

В 2019 году вместе с молодежной сборной Украины U19 стал чемпионом мира по футболу.

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