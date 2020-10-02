Чемпион мира продлил контракт с "Динамо"

2 октября, 2020, 18:27

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов подписал новый контракт со столичным клубом

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет. Финансовые условия не сообщается.

21-летний Денис Попов является воспитанником академии "Динамо". За основной состав киевлян дебютировал в апреле 2019-го года. В общем провел за столичный клуб 23 матча и отметился 2 забитыми мячами.

В 2019 году вместе с молодежной сборной Украины U19 стал чемпионом мира по футболу.

1 октября "Динамо" объявило о подписании нового контракта с защитником Виталием Миколенко.