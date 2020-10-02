Азербайджан обнародовал кадры уничтожения вражеской техники с беспилотника "Байрактар"
2 октября, 2020, 13:43
2 октября министерство обороны республики Азербайджан обнародовало видео уничтожения вражеской техники и укреплений в ночное время
Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Минобороны Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало 2 видео уничтожения военной техники армии Армении с использованием ударных беспилотников "Байрактар".
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