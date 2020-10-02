 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАзербайджан обнародовал кадры уничтожения вражеской техники с беспилотника "Байрактар"

Азербайджан обнародовал кадры уничтожения вражеской техники с беспилотника "Байрактар"


фото: скріншот відео Міноборони Азербайджану
2 октября министерство обороны республики Азербайджан обнародовало видео уничтожения вражеской техники и укреплений в ночное время

Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало 2 видео уничтожения военной техники армии Армении с использованием ударных беспилотников "Байрактар".

Читайте также: Армения готова начать переговоры о прекращении огня на Карабахе

 

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 октября, 2020 пятница

больше новостей

2 октября, 2020 пятница

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать