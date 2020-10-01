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Espreso.tvОбществоИз-за пожаров КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли, - пограничники

Из-за пожаров КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли, - пограничники


фото: dsns.gov.ua
Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно приостановил работу из-за распространения пожаров вблизи автодороги, ведущей к КПВВ

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"КПВВ "Станица Луганская" на данный момент временно закрыт. Фактически люди там не могут пересечь линию разграничения. Все это связано с пожаром, который неистовствует вблизи контрольного пункта. Из-за этого мы слышим звуки, характерные для детонации боеприпасов. Огня пока около непосредственно контрольного пункта въезда-выезда нет, но есть большая задымленность этой территории", - отметил спикер.

По словам Демченко, как только случился пожар вблизи КПВВ,  были приняты меры, чтобы увести людей оттуда.

"Сейчас их там нет. В то же время, если мы будем видеть, что люди будут прибывать с оккупированной территории, то также будем их немедленно отвозить в безопасные места. Провокаций никаких не фиксировалось. Никаких нестандартных ситуаций из-за этого тоже не происходило", - отметил он.

Демченко отметил: как только ситуация с пожарами стабилизируется и не будет никаких рисков для жизни и здоровья людей, после этого будет возобновлена работа контрольного пункта.

"Пограничные наряды также в большинстве ушли в безопасные места. Но там остается группа прикрытия, которая будет делать все возможное, чтобы не было никаких провокаций на том направлении", - добавил он.

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