От пожаров на Луганщине погибли 8 человек, - ГСЧС

1 октября, 2020, 12:57

По состоянию на 12:00 известно о 8 погибших от пожаров на Луганщине, еще 10 человек госпитализированы

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Любовь Бугра в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

"В результате пожара погибли 8 человек и 10 госпитализированы", - отметила пресс-секретарь.

По оперативным данным, огнем повреждено около 250 зданий.

С мест пожаров эвакуировали 120 местных жителей.

Пресс-секретарь отметила, что на лакокрасочном заводе под Северодонецком спасатели продолжают тушение пожара. В то же время на предприятии по производству антисептиков пожар ликвидировали.

Напомним, что в связи с пожарами на Луганщине создан круглосуточный штаб по оказанию помощи пострадавшим.

создан круглосуточный штаб по оказанию помощи пострадавшим. В Северодонецке 1 октября отменили занятия в школах

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