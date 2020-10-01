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Espreso.tvОбществоОт пожаров на Луганщине погибли 8 человек, - ГСЧС

От пожаров на Луганщине погибли 8 человек, - ГСЧС


фото: dsns.gov.ua
По состоянию на 12:00 известно о 8 погибших от пожаров на Луганщине, еще 10 человек госпитализированы

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Любовь Бугра в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

"В результате пожара погибли 8 человек и 10 госпитализированы", - отметила пресс-секретарь.

По оперативным данным, огнем повреждено около 250 зданий.

С мест пожаров эвакуировали 120 местных жителей.

Пресс-секретарь отметила, что на лакокрасочном заводе под Северодонецком спасатели продолжают тушение пожара. В то же время на предприятии по производству антисептиков пожар ликвидировали.

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