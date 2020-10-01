От пожаров на Луганщине погибли 8 человек, - ГСЧС
1 октября, 2020, 12:57
По состоянию на 12:00 известно о 8 погибших от пожаров на Луганщине, еще 10 человек госпитализированы
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Любовь Бугра в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.
"В результате пожара погибли 8 человек и 10 госпитализированы", - отметила пресс-секретарь.
По оперативным данным, огнем повреждено около 250 зданий.
С мест пожаров эвакуировали 120 местных жителей.
Пресс-секретарь отметила, что на лакокрасочном заводе под Северодонецком спасатели продолжают тушение пожара. В то же время на предприятии по производству антисептиков пожар ликвидировали.
- Напомним, что в связи с пожарами на Луганщине создан круглосуточный штаб по оказанию помощи пострадавшим.
- В Северодонецке 1 октября отменили занятия в школах
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