УЕФА назвали лучшего голкипера прошлого сезона
1 октября, 2020, 18:28
Игрок мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер стал лучшим голкипером Лиги чемпионов 2019/20
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вместе с немецким топ-клубом Нойер выиграл главный трофей европейского футбола, победив в финале французский ПСЖ (1: 0).
34-летний Мануэль Нойер провел 11 матчей, из них 6 на ноль, в прошлом сезоне ЛЧ.
- 25 сентября в матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" победила "Севилью" .
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