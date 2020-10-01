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Espreso.tvСпортУЕФА назвали лучшего голкипера прошлого сезона

УЕФА назвали лучшего голкипера прошлого сезона


фото: Getty Images
Игрок мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер стал лучшим голкипером Лиги чемпионов 2019/20

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вместе с немецким топ-клубом Нойер выиграл главный трофей европейского футбола, победив в финале французский ПСЖ (1: 0).

34-летний Мануэль Нойер провел 11 матчей, из них 6 на ноль, в прошлом сезоне ЛЧ.

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