 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛомаченко - Лопес: Состоялось обязательное взвешивание перед боем

Ломаченко - Лопес: Состоялось обязательное взвешивание перед боем


фото: Getty Images
За три недели до поединка между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом боксеры прошли обязательное предварительное взвешивание

Об этом сообщает Всемирный боксерский совет в twitter.

За три недели до боя украинец показал на весах 64,22 кг, американец - 66,5 кг. Лимит легкой весовой категории, в которой встретятся боксеры - 61,2 кг.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать