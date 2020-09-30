Ломаченко - Лопес: Состоялось обязательное взвешивание перед боем

30 сентября, 2020, 12:49

За три недели до поединка между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом боксеры прошли обязательное предварительное взвешивание

Об этом сообщает Всемирный боксерский совет в twitter.

За три недели до боя украинец показал на весах 64,22 кг, американец - 66,5 кг. Лимит легкой весовой категории, в которой встретятся боксеры - 61,2 кг.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

The scale does not lie @VasylLomachenko

is ready! pic.twitter.com/hUs3qN6YMI - World Boxing Council (@WBCBoxing) September 27, 2020

29 сентября Теофимо Лопес заверил, что уложится в лимит весовой категории перед поединком с Василием Ломаченко.

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