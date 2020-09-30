Ломаченко - Лопес: Состоялось обязательное взвешивание перед боем
Об этом сообщает Всемирный боксерский совет в twitter.
За три недели до боя украинец показал на весах 64,22 кг, американец - 66,5 кг. Лимит легкой весовой категории, в которой встретятся боксеры - 61,2 кг.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
The scale does not lie @VasylLomachenko- World Boxing Council (@WBCBoxing) September 27, 2020
is ready! pic.twitter.com/hUs3qN6YMI
Numbers do not lie! 3weeks out #LomaLopez pic.twitter.com/6Uh6uz6NAq- Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) September 26, 2020
- 29 сентября Теофимо Лопес заверил, что уложится в лимит весовой категории перед поединком с Василием Ломаченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры