Россияне требуют совместных инспекций позиций ОС, "чтобы проверять отчеты ОБСЕ", - МИД
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ .
"Не сфере безопасности трека представители России в ТКГ выступают за пересмотр мер по режиму прекращения огня, согласованных 22 июля после длительных переговоров", - заявил Цымбалюк.
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Он указал на то, что россияне делают это, несмотря на многочисленные отчеты СММ ОБСЕ о том, что нынешний режим прекращения огня работает.
"Россия взамен требует проведения так называемых совместных инспекций для проверки отчетов и выводов ОБСЕ. Позвольте мне четко заявить: Украина полностью доверяет ОБСЕ и высоко ценит важную отчетность со стороны СММ", - заявил Цымбалюк.
Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что блокирование делегацией РФ мирных переговоров в рамках ТКГ на разных треках "абсолютно неприемлемым", и ситуация уже дошла того состояния, что "пора бить тревогу".
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