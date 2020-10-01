Россияне требуют совместных инспекций позиций ОС, "чтобы проверять отчеты ОБСЕ", - МИД

1 октября, 2020, 22:33

Российская делегация в ТКГ хочет пересмотреть меры по режиму прекращения огня, требуя, в частности, проведения совместных "инспекций для проверки" отчетов СММ ОБСЕ

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ .

"Не сфере безопасности трека представители России в ТКГ выступают за пересмотр мер по режиму прекращения огня, согласованных 22 июля после длительных переговоров", - заявил Цымбалюк.

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Он указал на то, что россияне делают это, несмотря на многочисленные отчеты СММ ОБСЕ о том, что нынешний режим прекращения огня работает.

"Россия взамен требует проведения так называемых совместных инспекций для проверки отчетов и выводов ОБСЕ. Позвольте мне четко заявить: Украина полностью доверяет ОБСЕ и высоко ценит важную отчетность со стороны СММ", - заявил Цымбалюк.

Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что блокирование делегацией РФ мирных переговоров в рамках ТКГ на разных треках "абсолютно неприемлемым", и ситуация уже дошла того состояния, что "пора бить тревогу".